Assunzioni nei supermercati, quali sono le figure più richieste, le offerte e dove candidarsi

Nuovein vista. Per chiunque sia interessato a lavorare nel settore alimentare ci sono buone notizie: i supermercati cercano nuovi lavoratori. Ma quali sono le figure professionali più ricercate? Dal commesoo al banco della gastronomia, passando per i reparti di vendita. Un'opportunità da cogliere per chi magari sta vivendo un momento di difficoltà. Inoltre, gli avvisi non sono nel mare magnum degli annunci di LinkedIn ma sui siti ufficiali. Tra questi troviamo Eurospin , Esselunga, Penny Market e In's Mercato.