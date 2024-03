FERMO L’Ast Fermo lavora a potenziare il personale medico. Diverse le procedure avviate o concluse, nell’ottica di ottimizzare l’équipe dell’ospedale e delle strutture distrettuali, una delle mission principali della direzione affidata a Roberto Grinta. Tra le novità dell’ultimo periodo, l’ingresso in servizio, da inizio marzo, di due medici anestesisti. Per il reparto si è anche iniziato a scorrere la graduatoria invitando gli specializzandi. Novità anche per la Cardiologia, dove prenderà servizio alla metà del mese un cardiologo, mentre un altro medico specializzato arriverà a luglio e firmerà il contratto la prossima settimana. Nominato anche il primo degli specializzandi: è in itinere la specifica procedura da seguire con l’università, cui seguirà la nomina di quarto medico da inserire nello staff.

I settori

Passando alla Gastroenterologia, il medico vincitore dell’apposito concorso è regolarmente al lavoro dal 1 marzo. Novità imminenti, inoltre, a Malattie infettive: qui si attende la determina di approvazione della graduatoria, per procedere alla nomina dei primi due medici specializzati in elenco. Concorso in vista a pediatria, per l’ingresso di 6 nuovi medici. Probabilmente a cavallo tra fine marzo ed inizio aprile la data per espletare la prova. Stesso periodo, con data già individuata, il 5 aprile, per un altro concorso, che andrà a potenziare il pronto soccorso con 4 medici sui 6 candidati che hanno risposto all’appello. Per quanto riguarda invece l’organizzazione dei servizi sanitari di base, è in attesa di firma la determina di ammissione. Assunti a tempo indeterminato due specializzandi per la ginecologia a partire dallo scorso primo febbraio.

Il periodo

E' stato anche assunto dal 16 febbraio, a tempo determinato, un veterinario per il servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Al Dipartimento di prevenzione è arrivato anche un altro veterinario a tempo indeterminato, con decorrenza 1 marzo, per la sanità animale. Se sotto l’aspetto del personale sanitario si stanno andando a riempire diverse caselle, rimangono da completare anche i concorsi per l’individuazione di alcuni primari attualmente in sede vacante.

La fase

Le unità operative rimaste temporaneamente senza primario proseguono sotto la guida dei direttori facenti funzioni che, come rimarca la direzione sanitaria, «sono professionisti altamente qualificati e dalla comprovata esperienza nei settori di riferimento. Il potenziamento del personale medico è mirato ad incrementare le risorse umane in forza all'ospedale Murri e, più in generale, all'Azienda con l'obiettivo di fornire risposte sempre più efficienti, qualificate e tempestive all'utenza nell'ottica di un radicamento territoriale e di una capillarità della sanità fermana», rimarca lo stesso Grinta. Il Fermano va d’altro canto incontro ad un periodo di profondi cambiamenti sul fronte della sanità con l’obiettivo di colmare il gap, più volte emerso in passato, rispetto ai servizi offerti dalle altre province, comprese quelle confinanti di Ascoli e Macerata. Da qui al prossimo biennio sono infatti destinati a concretizzarsi i due nuovi ospedali della provincia. Quello di Amandola è ormai ultimato e dovrebbe diventare operativo prima della fine del 2024. In fase avanzata anche il cantiere per la nuova struttura di Campiglione, ma qui serviranno ancora un paio di anni per partire a tutti gli effetti. Tema centrale da affrontare in questo periodo sarà l’acquisto di attrezzature ed arredi, oltre a definire il destino dell’attuale ospedale Murri, quando prenderà piede la nuova struttura.