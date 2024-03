PORTO SANT'ELPIDIO Tiromancino a Porto Sant’Elpidio per cinque giorni per la festa del Primo Maggio. Il cartellone si arricchisce della band che proprio in questi giorni è uscita con la nuova inedita canzone “Puntofermo”, di una settimana fa il lancio del nuovo brano, mentre continua il successo mondiale del film diretto da Federico Zampaglione “The Well”. I Tiromancino si preparano per il tour e le date non sono state rese note per il live in tutta Italia, ad eccezione della data a Porto Sant’Elpidio, già in calendario. Il programma primaverile si arricchisce dei un altro appuntamento di rilievo con i Tiromancino, in città a fine aprile per le prove del tour 2024 che culmineranno con una data zero: domenica 28 aprile alle 21.30 al Teatro delle Api. A dare l’annuncio ieri mattina sono stati il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore alla Cultura Elisa Torresi. L’arrivo della band di Federico Zampaglione è previsto per il 23 aprile. Per alcuni giorni gli artisti proveranno il concerto a teatro e da oggi saranno aperte le prevendite per l’esibizione che aprirà la tournée estiva.

I commenti

«Fa molto piacere l’arrivo di una band che ha scritto pagine bellissime della musica italiana e da tanti anni è apprezzata dal pubblico – dice Ciarpella –: abbiamo avuto l’opportunità di ospitare non solo un evento ma la preparazione del tour e la sua data zero. Ci auguriamo che Zampaglione e il suo gruppo abbiano anche tempo e modo, nella loro settimana di permanenza, di visitare e apprezzare la nostra città e le sue attrazioni». Un bel colpo messo a segno, come rimarca l’assessore Torresi, che evidenzia: «Con questa chicca completiamo un palinsesto già molto ricco che precederà il maxi evento del Primo Maggio. Il 28 aprile abbiamo in cartellone il festival dedicato ai più piccoli ed alle famiglie, una giornata speciale che chiuderemo a teatro con la data zero dei Tiromancino». Fra musica e cinema, con Zampaglione Porto Sant’Elpidio fa bingo e si prepara alla festa tra le più sentite della riviera fermana nel giorno che celebra il lavoro e i lavoratori. Sono programmati più di cento eventi per l’occasione della festa che quest’anno si è allungata prendendosi cinque giorni, dal 27 aprile al giorno clou. Tiromancino battezza un Primo Maggio che ha raggiunto la maturità con i suoi 18 anni di età. Apre Piotta e chiudono gli Zero Assoluto quindi tanta musica per i giovani che affolleranno la costa i quei giorni.

Il format

Nuovo anche il format dell’evento che coinvolge tutti i quartieri e rappresenta una linea di demarcazione rispetto al passato già con la promozione partita con largo anticipo, l’8 marzo. Il 27 aprile apre Piotta, il 28 Tiromancino, il 29 dj set e Zoo di 105, il 30 Ulla alla Faleriense. E il mercoledì mostra mercato, animazione, show itineranti, rievocazioni storiche e locali aperti.