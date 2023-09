Porto Sant'Elpidio, dosi di hashish nascoste vicino al campo da calcetto: caccia al pusher nei video della sorveglianza

PORTO SANT'ELPIDIO Fine settimana impegnativo per i carabinieri della provincia di Fermo sul fronte della lotta allo spaccio ed al consumo di stupefacenti. A Porto Sant’Elpidio, durante un controllo vicino ad un campo di calcetto, i militari hanno trovato un plico contenente 8 involucri in cellophane, ognuno contenente frammenti di hashish, con un peso complessivo di 14 grammi. La droga era probabilmente pronta alla vendita. Al momento, le indagini sono in corso, inclusa la possibile identificazione del detentore della droga tramite l'analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblica o privata presenti nella zona.

Le altre operazioni

A Porto San Giorgio i carabinieri hanno segnalato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale un giovane straniero del 2005, un giovane del 1990 ed un 40enne pregiudicato.

Gli ultimi due, controllati a bordo di un’auto in località Lido Tre Archi erano in possesso di cocaina e hashish, nei confronti del conducente i militari hanno disposto anche il ritiro della patente di guida. Il giovane straniero del 2005 è stato invece fermato e sottoposto a perquisizione personale lungo il lungomare Gramsci, aveva con sè 2 sigarette artigianali contenenti complessivamente 2 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, che si presume fossero detenute per uso personale. A Fermo, in Località Lido Tre Archi invece i militari della Sezione Operativa hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale un 29enne del luogo trovato in possesso di “hashish” detenuta per uso personale.