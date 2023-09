Pullman guasto in centro, strada chiusa e lunghe file: automobilisti con i nervi a fior di pelle

ANCONA - Cose che succedono ma anche disagi che danmno fastidio ed anche tanto. Pullman guasto in via Isonzo in pieno centro ad Ancona con le auto in fila e nervi a fior di pelle anche perchè non ci sono soluzioni per superare questo ostacolo con la fila che arriva fino alla galleria. Imprevisto risolto, dopo 25 minuti problema risolto con il pullman che ha liberato la strada.