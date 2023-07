Chiama 60 volte il marito durante la partita di calcio. Lui non risponde e la denuncia per molestie

Chiama il marito per decine di volte durante una partita di calcio e lui la denuncia. Joanne Healey, 59 anni, ha chiamato più volte suo marito Steve, 60enne, mentre guardava un match del campionato inglese, tra Chelsea e Manchester United, con i suoi amici. L'uomo non ha mai risposto, spingendo addirittura la moglie ha chiamare anche i suoi amici, con un fare decisamente ossessivo.

I fatti

La donna voleva che il marito tornasse a casa, ma lui ha ignorato le chiamate.

La 59enne ha iniziato così a tormentare anche degli amici de marito, sulla loro linea fissa denigrandoli come "pedofili" ed etichettando la donna come "sgualdrina", una volta ottenuta risposta, e costringendoli a lasciare il telefono staccato. Un comportamento veramente eccessivo che ha spinto sia il marito che gli ex amici a denunciarla per molestie e offese.

Il processo

Pare però che Joanne avesse problemi di alcolismo e che pochi giorni prima dell'incidente sarebbe stata cacciata dalla scuola di arti marziali gestita dagli amici della coppia. In due ore la donna aveva chiamato il marito 59 volte, nel corso del processo ha ammesso le sue colpe, ammettendo anche di essere ubriaca. Ha spiegato inoltre che aveva bisogno del supporto del compagno dopo il brutto litigio con l'amica. Preso atto di tutto, la 59enne si è dichiarata colpevole ed è stata condannata a un ordine comunitario di 12 mesi e multata per 80 sterline. Dovrà anche frequentare 20 giorni di attività riabilitativa con il servizio di libertà vigilata.