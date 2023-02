La partita di calcetto tra amici si trasforma in rissa: trauma ad un occhio, 28enne in ospedale

ANCONA - Doveva essere un'occasione per stare insieme, per passare un po' di tempo in allegria con il sempre gustoso piacere della sfida ma invece stavolta la partita di calcetto tra amici ha avuto connotazioni decisamente diverse perchè dopo qualche intervento piuttosto robusto in via Sacripanti la situazione è degenerata con tanto di rossa e un giovane di 28 anni che ha rimediato dopo la zuffa un trauma all'occhio con la Croce Gialla intervenuta sul posto per l'immediato trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.