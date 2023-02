Donna rimane incastrata nelle lamiere della propria auto dopo un incidente

ANCONA - Un altro incidente stradale lungo le strade del capoluogo, stavolta lo scontgro il via Ascoli all'altezza dell'incrocio con via Scrima dove sono rimasti feriti una donna di 35 anni e un uono di 37 con i vigili del fuoco chiamati anche loro in soccorso insieme alla Croce Gialla in quanto la conducente di una delle due auto era rimasta incastrata nell'abitacolo. Per questo la donna è stata portata a causa di un politrauma al'ospedale di Torrette, anche la polizia stradale sul posto.