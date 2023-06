CASTEL DI LAMA - Stava andando a giocare a calcetto con i suoi amici quando è stato fermato dalla polizia che lo hanno arrestato per possesso di droga. Un diciannovenne di Castel di Lama è finito nei guai per essere stato trovato in possesso di circa dieci grammi di cocaina. Giovedì sera, il giovane era uscito per andare a giocare a calcetto ed era salito in auto per raggiungere il campo di gioco quando è scattato il blitz degli agenti di polizia che probabilmente si erano insospettiti dal suo comportamento.





Il diciannovenne è stato quindi fermato e ad un primo controllo gli è stata rinvenuta una bustina con all’interno alcuni grammi di sostanza stupefacente. A questo punto, i poliziotti hanno a proceduto anche con la perquisizione domiciliare: nell’abitazione del giovane è stata trovata altra cocaina e a quel punto si è proceduto con il suo arresto. Il sostituto procuratore, Cinzia Piccioni, informata di quanto accaduto ha disposto per il giovane gli arresti domiciliari.

Tribunale

Ieri mattina, il diciannovenne accompagnato dal suo difensore di fiducia, l’avvocato Simone Fioravanti, si è presentato in tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto e per il giudizio direttissimo. Nel corso dell’udienza, il difensore ha chiesto la concessione per al proprio assistito della messa in prova ai servizi sociali e quindi l’individuazione dell’ente o associazione disponibile alla presa in carico del giovane per fargli svolgere i lavori di pubblica utilità. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per il giovane l’obbligo di presentazione due volte la settimana alla caserma dei carabinieri di Castel di Lama e ha aggiornato il processo al 26 settembre.