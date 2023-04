SAN BENEDETTO È rinchiuso nel carcere di Castrogno il quarataseienne di San Benedetto arrestato a Colonnella dopo essere stato trovato, sabato scorso, in possesso di oltre due chili di cocaina pronta per essere immessa sul mercato della Riviera tra Marche e Abruzzo durante le prossime festività del 25 Aprile e del Primo Maggio. Ad assestare il duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio sono stati gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Teramo in collaborazione con i colleghi della questura di Ascoli. I poliziotti hanno fermato per un controllo l’automobile sulla quale viaggiava l’uomo nel territorio di Colonnella, al confine tra la provincia di Ascoli e quella di Teramo.



La perquisizione



Gli agenti hanno proceduto con la perquisizione personale e del veicolo: occultati sotto il sedile anteriore del lato passeggero, hanno rinvenuto due panetti contenenti droga. Si è poi appurato che si trattava di 2,292 grammi di cocaina ed inoltre l’uomo è stato trovato in possesso di circa mille euro in banconote ritenute probabile frutto dell’attività di spaccio. La perquisizione è poi proseguita anche nell’abitazione di Saan Benedetto del quarantaseienne. Anche qui la polizia ha trovato altri soldi, circa cinquemila euro, ritenuti anch’essi proventi dello smercio di droga. Per l’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, sono scattate le manette ai polsi ed è stato rinchiuso nella casa circondariale di Teramo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il quarantaseienne, accompagnato dal suo difensore di fiducia, è chiamato a comparire davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Teramo per l’udienza di convalida dell’arresto.



L’attività



L’attività investigativa svolta in collaborazione tra le questure del capoluogo abruzzese e di Ascoli ha consentito di assestare un altro duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti nei territori di Marche e Abruzzo. Quello di sabato giunge ad pochi giorni di distanza da un’altra operazione portata a compimento dagli agenti della squadra mobile di Ascoli che, poco prima di Pasqua, hanno arrestato due fratelli trovati in possesso di quasi due etti di droga, tra cocaina ed eroina che i poliziotti che i due tenevano nelle loro camere da letto e che, secondo gli investigatori, sarebbe servita per soddisfare le richieste degli assuntori durante il periodo pasquale.