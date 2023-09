SANT’ELPIDIO A MARE - È volato nella scarpata mentre percorreva la provinciale Fratte, dopo l’urto con un’auto in corsa che con ogni probabilità viaggiava nella stessa direzione. Tanta paura nella tarda serata di sabato per un giovane di origini pakistane: per soccorrerlo è intervenuta anche l’eliambulanza, che si è posata allo stadio Montevidoni di Sant’Elpidio a Mare, mentre i militi della Croce Azzurra hanno prestato al giovane i primi soccorsi per poi accompagnarlo e caricarlo su Icaro. Il ferito, ventenne, è rimasto sempre lucido, ha riportato svariate contusioni, ma nessuna lesione degli organi vitali. Percorreva la provinciale su un monopattino quando è finito fuori strada.



L’impatto



A provocare la rovinosa caduta l’impatto con un veicolo, di cui è stato ritrovato poco distante uno specchietto. Sarebbe stato proprio l’urto con la parte laterale della vettura a far schiantare il giovane. L’automobilista alla guida dell’auto non si è fermato ed ora sono i carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto, a cercare elementi utili alle indagini. I frammenti di carrozzeria, coniugati con le telecamere di videosorveglianza presenti lungo la stessa strada, dovrebbero fornire elementi molto solidi alle forze dell’ordine per individuare il veicolo. Resta da capire se chi guidava abbia scelto di proseguire la propria marcia o non si sia accorto della collisione con un’altra persona, anche se la sensazione è che lo scontro sia stato piuttosto rumoroso. Coinvolti nelle operazioni anche i vigili del fuoco ed i volontari della protezione civile, che hanno tenuto d’occhio la strada, provvisoriamente rimasta chiusa per consentire il lavoro dei soccorritori. Gli agenti della polizia locale hanno garantito invece l’apertura notturna dello stadio elpidiense per consentire all’eliambulanza di posarsi e prendere in carico il ferito, le cui condizioni non allarmano i medici.