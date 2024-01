FABRIANO Ha un incidente con il monopattino elettrico in centro storico a Fabriano e deve ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Profili. Il 25enne, raggiunto dai carabinieri della Compagnia diretta dal capitano Mirco Marcucci, si rifiuta di sottoporsi sia all’esame dell’etilometro che alle analisi del sangue per accertare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti. Denunciato dai militari della Stazione di Fabriano per entrambi i rifiuti.

Le segnalazioni

Segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti, invece, due 20enni residenti nel Maceratese, trovati in possesso di modiche quantità di droga. È l’esito degli ultimi controlli nella città della carta. I carabinieri, infatti, continuano ad effettuare servizi di controllo del territorio per prevenire qualsiasi tipologia di reato, compreso l’abuso di alcol e lo spaccio di droga.

Nei giorni scorsi, la pattuglia della Stazione di Fabriano è intervenuta a seguito di un incidente che si è verificato nel centro storico. Un giovane, del posto, è caduto dal monopattino elettrico e per questo incidente, senza il coinvolgimento di altri utenti, è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso. Durante gli accertamenti il ragazzo è stato raggiunto dai carabinieri che hanno notato il suo stato di alterazione. Per questo motivo è stato invitato a sottoporsi all’esame dell’alcol test e alle analisi del sangue per accertare la presenza di stupefacenti.

Il 25enne ha deciso di non fare nessuno dei due e, per questo motivo, è stato denunciato per entrambi i rifiuti. I controlli proseguono quotidianamente, in tutto il territorio di competenza, con posti di blocco e servizi di osservazione in divisa e in borghese soprattutto nelle ore serali e notturne.

Sempre nelle ultime 36 ore, infatti, c’è da segnalare che i militari del Radiomobile hanno controllato due giovani, entrambi 20enni, residenti nel Maceratese, mentre si trovavano in una zona appartata, all’interno dell’auto, nella periferia della città. Entrambi sono stati perquisiti. Sono stati rinvenuti 0,2 grammi e 0,3 grammi di hashish. Sono stati segnalati alla Prefettura di Ancona in qualità di assuntori. Al conducente è stata ritirata la patente di guida per 30 giorni.