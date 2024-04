PORTO RECANATI È sfociata in violenza la lite che ieri, nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30, si era accesa tra due donne in piazza delle Vele a Porto Recanati. Al culmine del diverbio, una delle due ha accoltellato l’altra alla schiena e poi è fuggita con un monopattino. La sua fuga, però, non è durata molto. Poco più tardi, infatti, sono stati i carabinieri della stazione di Porto Recanati, guidati dal luogotenente Vito De Giorgi, a rintracciarla e portarla in caserma.

L’allarme

L’allarme, come si diceva, è scattato intorno alle 15.30. Il diverbio tra le due - una 48enne di origini brasiliane che vive a Recanati e una 25enne di nazionalità italiana -, si è acceso per motivi probabilmente legati ad alcune ruggini passate. I toni hanno iniziato ad alzarsi e dalle parole sono passate ai fatti: la 25enne avrebbe infatti estratto un oggetto contundente - ieri sera erano ancora in corso gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma per capire se fosse effettivamente un coltello - e ha poi colpito la 48enne alla schiena, ferendola all’altezza della scapola. Dopo l’aggressione, la giovane è subito fuggita con un monopattino.

Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto sono arrivati, nel volgere di pochi minuti, i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna ferita e l’hanno poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. La brasiliana ha riportato ferite guaribili in 20 giorni e non è in pericolo di vita. Nel frattempo sono state avviate le ricerche della 25enne fuggita con il monopattino. La città rivierasca è stata scandagliata dalle pattuglie della stazione dei carabinieri di Porto Recanati. Ricerche certosine che hanno permesso, una volta identificata la responsabile dell’aggressione, di trovarla poco dopo.

Gli accertamenti

La 25enne è stata accompagnata in caserma. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di turno Claudio Rastrelli. Ieri sera erano ancora in corso gli accertamenti, da parte degli stessi militari dell’Arma, per valutare eventuali provvedimenti a carico della donna ritenuta responsabile dell’aggressione.