Cade sotto il motocoltivatore e rischia l'amputazione delle gambe: grave un 80enne

PORTO SANT'ELPIDIO - Rischia di tranciarsi le gambe mentre prepara il terreno per fare l'orto, ottantenne ricoverato d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona in eliambulanza questa mattina. L’allarme è scattato poco prima delle dieci a poche decine di metri dalla casa colonica di famiglia sulla strada Acqualato.

L'uomo stava fresando il terreno con un motocoltivatore, ma qualcosa deve essere andato storto mentre l’anziano teneva in mano il manubrio del macchinario. Dev'essere inciampato e l’attrezzo da lavoro non si è bloccato subito, come sarebbe dovuto accadere: l'uomo è caduto sotto e ha rischiato di amputarsi le gambe. Sull'esatta dinamica indagano gli operatori dello Spsal di Fermo, il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambianti da lavoro. In supervisione c'erano anche i carabinieri, una pattuglia della stazione di Porto Sant’Elpidio. Per i soccorsi l’ambulanza della Croce Verde e l’automedica 118. L'ottantenne è rimasto sempre cosciente e questo fa ben sperare per le sue condizioni di salute. A estrarlo dai ferri del macchinario, dove era intrappolato, sono stati i Vigili del fuoco.

