Il trattore slitta sul terreno viscido, si ribalta e lo travolge: trovato morto col telefono in mano

MONSAMPOLO - Tragico incidente ieri sera a Monsampolo del Tronto, dove un uomo di 72 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un trattore.

L'uomo stava lavorando sul suo terreno, ieri sera intorno alle 21, quando, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, quando il mezzo cingolato sarebbe slitato sul terreno scivoloso, ribaltandosi e schiacciando l'uomo. I figli, non vedendolo tornare per cena, si sono recati nel campo e hanno fatto la tragica scoperta: l’uomo era a terra in mezzo agli alberi in cima ad una scarpata con ancora il telefono tra le mani, forse per chiamare aiuto, e subito hanno iniziato a fare il massaggio cardiaco mentre veniva allertato il 118. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Ascoli.



