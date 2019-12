PADOVA Alle 15:40 di oggi, 27 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in un campo agricolo in località Lobia di San Giorgio in Bosco per un agricoltore finito sotto un trattore che stava manovrando: è stata tragedia.



Deceduto l'anziano alla guida, un 85enne. Nonostante i soccorsi dei vigili del fuoco e del personale del Suem, il medico ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri. Ultimo aggiornamento: 21:46