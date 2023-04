Infortunio sul lavoro a Montemonaco, finisce con le gambe sotto un trattore: ora rischia l'amputazione

ASCOLI - Un uomo di 64 anni è rimasto gravemente ferito, e ora rischia di perdere una gamba, mentre lavorava in un campo di Montemonaco, in provincia di Ascoli. Per cause ancora non chiare, secondo quanto appreso, le sue gambe sono finite sotto i cingoli di un trattore.

Portato a Torrette in elisoccorso

Sul posto i vigili del fuoco che hanno impiegato diverso tempo per liberare l'uomo che, subito dopo, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Torrette.

