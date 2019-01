Allagata la prima elementare: bambini costretti al trasloco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Si allaga la prima elementare della scuola Mercantini a Cretarola, ventidue bambini costretti a traslocare. Pioveva acqua dal soffitto ed entrava la pioggia dalle finestre. In brevissimo tempo si sono formate pozzanghere sul pavimento. Freddo e umidità per i piccoli che hanno proseguito la lezione nella vicina materna. Si è evitato così di dover rimandare tutti a casa. Anche la palestra si è riempita d’acqua. Sul posto il sindaco Nazareno Franchellucci e il consigliere d’opposizione Giorgio Marcotulli, in qualità di presidente del consiglio d’Istituto.