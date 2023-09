New York allagata, metà delle linee della metro sospese. Dichiarato lo stato d'emergenza

New York sott'acqua. Metro sospese, caos nei trasporti e un fiume di polemiche. Piogge torrenziali hanno allagato New York mandandola in tilt e costringendo il governatore dello Stato Kathy Hochul a dichiarare lo stato di emergenza. I cittadini sono invitati a stare a casa e non spostarsi: «La situazione è pericolosa» e continuerà a esserlo per ore, hanno avvertito le autorità.

Stato d'emergenza a New York

Le piogge proseguiranno incessanti per un altro giorno, secondo le previsioni meteo. La metà delle linee della metro sono state parzialmente o totalmente sospese, alcune stazioni allagate sono diventate irraggiungibili causando non pochi disagi ai passeggeri. Anche gli autobus si sono fermati. Un terminal dell'aeroporto è stato chiuso e decine di voli nei tre principali scali dell'area - Newark, LaGuardia e Jfk - hanno registrato ritardi, così come i treni in arrivo e partenza. Le strade e gli scantinati di molti palazzi sono allagati.

So scary, New York City is flooding! The governor has declared a state of emergency. Climate change will only continue to make this worse pic.twitter.com/bqN16XlDoW — Sophia Kianni (@SophiaKianni) September 29, 2023

Le polemiche

Il caos ha scatenato una valanga di polemiche contro il sindaco Eric Adams, accusato di non aver dato l'allarme tramite il sistema di allerta e quindi di aver fatto sì che la città e i suoi residenti fossero impreparati all'emergenza.

Adams ha però difeso le sue scelte: «Abbiamo seguito il protocollo», ha detto assicurando che l'emergenza non è stata sottovalutata. Le sue parole non hanno placato però la furia dei cittadini, soprattutto quelli rimasti ostaggio del caos nei trasporti.