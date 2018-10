Al lavoro per pulire la fontana ma all'improvviso si allaga piazza Diaz

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Per la serie oltre al danno la beffa, in piazza Diaz tentano di svuotare la vasca con l’acqua diventata poltiglia ma in pochi minuti la zona circostante l’invaso si allaga con il livello dell’acqua che arriva fino alle prime sedute in legno.Problemi ieri mattina in piazza Diaz dove il personale di Anconambiente ha provveduto alla pulizia della vasca, che non veniva fatta dallo scorso mese di maggio, per decisione dell’amministrazione comunale. La fontana di piazza Diaz dispone di un sistema di pompaggio che permette all’acqua di imboccare la condotta fognaria direttamente in una caditoia che si trova lungo il viale della Vittoria.Un meccanismo studiato alla perfezione che ha funzionato fino a che non è stato rifatto il manto stradale, con conseguente blocco della caditoia. Ieri mattina quando è stata azionata la pompa, il flusso d’acqua invece di imboccare la caditoia è tornato indietro allagando il camminatoio in marmo difronte alla vasca. In pochi minuti il livello dell’acqua ha raggiunto le sedute in legno.