La strada diventa un lago: indignazione e accuse su Facebook

FANO – Strade di serie A, di serie B e di serie C. Nei residenti di Villa Tombari, ma anche nella platea di fruitori della zona sportiva della Trave, la certezza che viale Frusaglia appartenga all’ultima delle categorie è maturata da un pezzo e ogni volta che piove un po’ più del solito ne esce consolidata. Anche in questi giorni si è puntualmente formato un piccolo lago nel punto in cui la strada costeggia da una parte il campo sportivo dell’Afac e sull’altro lato il circuito “Marconi” all’altezza del diamante del baseball. Immaginabili i disagi che alimentano il malcontento manifestato ripetutamente nell’ultimo anno e mezzo. E che ormai ci si sia fatta l’abitudine non funziona da antidoto. «Per risolvere la cosa basterebbe un camion di breccia e catrame» uno dei tanti commenti apparsi su Facebook.