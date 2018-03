Guai dopo il disgelo a scuola: allagate aule dell'Istituto superiore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cagli – A rischio il rientro dei 280 alunni dell’Istituto tecnico economico e dell’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato. L’acqua ha invaso purtroppo alcune aule del polo d’istruzione superiore G. Celli. Colpa del disgelo ma più di tutto di una struttura che, di nuovo, come nel caso del nevone nel 2012, sta dimostrando che, dal punto di visto architettonico, non è veramente idonea al clima rigido dell’entroterra montano.Il fatto è che lo scenario era più che prevedibile: il tetto purtroppo è piatto e non fa defluire naturalmente la neve; le grondaie con le temperature polari di questi ultimi giorni erano del tutto gelate e non sono riuscite ad assorbire lo scioglimento della neve; a cui si aggiunge un disgelo particolarmente repentino delle prime ore della mattinata di ieri.