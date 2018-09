L'acquedotto cede â€‹ancora: strada allagata e rovinata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRE ROVERESCHE - Non c’è pace per l’acquedotto, che è di nuovo tracimato rovinando anche l’asfalto, a Orciano Municipio di Terre Roveresche. C’è chi propone di dare vita ad una class action nei confronti di Marche Multiservizi. Mercoledì è partita una nuova segnalazione al numero verde di Mms per una grossa pozzanghera sulla strada a causa di una rottura della condotta idrica. Pozzanghera che con il passare delle ore qualcuno ha ritenuto dovesse definirsi “fiume” forse esagerando ma termine utile per dare l’idea della portata del fenomeno. Segnalazioni del genere si sono avvicendate anche nei mesi scorsi con insistenza.