Raid notturno: i vandali â€‹rompono le bocchette a allagano la scuola

CIVITANOVA – Tremendo raid vandalico nella notte: allagati i locali dell’Istituto comprensivo via Regina Elena.Ignoti, nella notte, hanno rotto le bocchette antincendio, poi hanno infilato i tubi sotto l’ingresso ed hanno aperto l’acqua. Il risultato è stato un pesante allagamento dei magazzini sottostanti ed in uso alla scuola. Sul posto i vigili del fuoco che hanno usato le pompe per drenare l’acqua, ma anche la polizia locale ed i carabinieri per cercare di individuare gli autori della tremenda bravata.