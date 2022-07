PORTO SANT'ELPIDIO - Choc e dolore a Porto Sant’Elpidio per la scomparsa di Umberto Chiodi, per tutti Bebo. Aveva solo 47 anni. Nei giorni scorsi era stato ricoverato per un’infezione.

Lavorava come cuoco al ristorante Altamarea del centro commerciale Le Ancore a Porto Sant’Elpidio e anche al Cuore Adriatico di Civitanova. Lascia la compagna Carla, tre figli, i genitori Arnaldo e Savina e i fratelli David e Luana. In passato aveva lavorato anche al Fauno di Villa Buonaccorsi. I funerali si terranno domani alle 17.30 alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù alla Faleriense.

Grande cordoglio in rete per la prematura scomparsa del cuoco che, proprio per il suo lavoro, era molto conosciuto non solo in città. Tutti ricordano il carattere gioviale e la grande disponibilità. «Un ragazzo dal cuore d'oro», si legge sui social. In tanti si stringono intorno alla famiglia colpita dal dolore. Domani la salma partirà alle 17 dalla casa funeraria "Terra e cielo" di Civitanova diretta alla Faleriense di Porto Sant'Elpidio dove si terrà l'ultimo saluto.