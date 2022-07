Incendio nell'ex lavanderia Cossiri a Porto San Giorgio, fumo nero e fiamme alte: allarme dato dai passanti

PORTO SAN GIORGIO - Allarme stamattina per un incendio che si è sviluppato all'ex lavanderia Cossiri, nella zona sud di Porto San Giorgio. Sul posto o vigili del fuoco di Fermo. L'allarme è stato lanciato dopo che alcuni passanti hanno notato il fumo nero uscire dallo stabile che ormai è abbandonato da anni, a poca distanza dal centro commerciale.

Incendio nell'ex lavanderia, dentro una bombola di gas



Sul posto i pompieri anche se non si conoscono ancora le cause del rogo. Per sicurezza i vigili del fuoco hanno comunque estratto dai locali anche una bombola di gas.

La strada che conduce all'edificio è stata chiusa dalla polizia stradale per facilitare le operazioni di spegnimento mentre ora bisogna vedere di risalire alle cause. I vigili del fuoco in questi giorni sono sempre in preallerta visti i numerosi incendi di sterpaglie e altri allarmi analoghi. Nella serata di ieri erano intervenuti anche al centro commerciale di Porto Sant'Elpidio per l'incendio di un cassonetto.