PORTO SAN GIORGIO Viale dei Pini, procedono i lavori. Verrà realizzata anche una ciclabile di collegamento con viale Cavallotti. L'assessore alla viabilità, Marco Tombolini ha incontrato il rappresentante della Fiab settimana scorsa: «È una scelta che si ricollega a nostre piccole azioni a favore della vivibilità della città. Vogliamo puntare sulle ciclabili secondarie di collegamento». Dopo la scelta di introdurre la zona trenta in centro, l'assessore Marco Tombolini non fa mistero su altre future scelte in quella direzione: «Ragioniamo su aree pedonali in centro richieste dai commercianti».

Il suggerimento

«La Fiab -ha spiegato Tombolini- ci ha suggerito di potenziare e rendere strutturale il collegamento tra la ciclabile già esistente di viale Cavallotti e viale dei Pini, attraverso l'area verde che insiste davanti alle scuole. Il lato nord di quel giardino era già in parte predisposto, lo renderemo strutturale con un apposito attraversamento ciclopedonale che congiunga viale Cavallotti a viale dei Pini. Servirà a migliorare i collegamenti tra poli scolastici per gli studenti. Nel giardino era già presente una porzione pavimentata. Sarà un collegamento misto, ciclabile e pedonale». Tombolini ha fatto notare che «a Porto San Giorgio, abbiamo delle corsie ciclabili che s'interrompono bruscamente. Stiamo pensando a diverse corsie ciclabili secondarie che colleghino le primarie già esistenti. Questa di viale dei Pini sarà una di queste, era già compresa e appaltata con i lavori che comprenderanno la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale per la corsia e l'adeguamento del marciapiede di viale dei Pini».

La Fiab «che sostiene la mobilità dolce -ha continuato Tombolini- ci ha dato degli spunti e stiamo cercando di mettere in atto quelli che riteniamo più adeguati alla città. Un discorso che rientra sicuramente nell'area 30, al quale si aggiungeranno interventi a favore della mobilità dolce e della sicurezza stradale in senso lato. Siamo partiti dall'introduzione della zona trenta in centro per raggiungere altre aree sensibili, come le scuole a nord e a sud della città». Seguiranno quindi, altri interventi di questo tipo. «Stiamo visionando le ciclabili esistenti -ha anticipato Tombolini- per stabilire altri collegamenti per evitare brusche interruzioni. Un altro collegamento, potrebbe essere all'altezza della pineta Salvadori tra lungomare e viale della vittoria all'inizio del 2024. Noi vorremmo individuare altre connessioni sia per i residenti che per i turisti, per far muovere tutti in maniera sicura all'interno della città. Questa ciclabile in viale dei Pini, sarà di collegamento anche per il lungomare».