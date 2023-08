Individuati gli autori del furto al Circolo Nautico: denunciate tre persone

PORTO SAN GIORGIO - Verifiche, elementi e immagini: i militari della Stazione dei Carabinieri di Porto San Giorgio hanno concluso un'accurata attività investigativa, anche supportata da analisi di filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, seguita da dichiarazioni auto confessorie rese, che ha portato a deferire in stato di libertà tre individui per reato di furto aggravato in concorso ai danni del Circolo Nautico ASD Nautica Picena.

Gli uomini coinvolti, un 32enne di Fermo, un 52enne pregiudicato di Porto San Giorgio, e un 28enne pregiudicato, sono stati identificati come autori del furto, durante il quale avevano asportato un registratore di cassa contenente 50 euro, attrezzature nautiche e un impianto stereo con casse esterne.