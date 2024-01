PORTO SAN GIORGIO Due nuovi episodi di violenze domestiche e altrettanti Codici Rossi attivati. Carabinieri di nuovo in prima linea per arginare le frequenti condotte persecutorie contro le donne. In entrambi gli ultimi casi, si trattava di relazioni sentimentali naufragate, in cui l’uomo si rifiutava di accettare la conclusione del rapporto e perseguitava la ex.

Gli episodi

Il primo caso riguarda Porto San Giorgio, con l’aggravante che in questo caso l’uomo denunciato aveva già precedenti penali per atti persecutori e lesioni personali. Una donna lo ha denunciato per le condotte violente iniziate nell’autunno del 2022, quando i due convivevano ancora, e si sono protratte fino all’estate scorsa, a relazione ormai conclusa. La vittima ha riferito di essere stata aggredita fisicamente riportando lievi lesioni. L’ex avrebbe continuato a pedinarla e molestarla ripetutamente, costringendola a modificare le abitudini di vita. Nei confronti dell’uomo è stata avanzata richiesta di ammonimento da parte del questore di Fermo.

La procedura

La parte offesa è stata informata dalla stazione dei carabinieri di Porto San Giorgio sull'esistenza di centri antiviolenza nel territorio al fine di fornirle adeguata assistenza. Si è attivato prontamente il Codice Rosso. I carabinieri ribadiscono la pericolosità degli atti persecutori e l'importanza di denunciarli sempre per poter intervenire prontamente e garantire la sicurezza delle vittime.

L’altro caso

L’altra segnalazione arriva invece da Fermo dove i militari della locale stazione hanno concluso le indagini, partite dalla denuncia di una residente. La vittima, dopo innumerevoli situazioni che l’avevano esasperata, portandola in uno stato di ansia constante, si è rivolta alle forze dell’ordine per metter fine alle molestie dell’ex convivente, un romeno residente in città, ora deferito all’autorità giudiziaria per atti pesecutori. I fatti risalgono sono recenti e partono dalla separazione della coppia.

I timori

È a quel punto che l’uomo la bersaglia di messaggi telefonici, spesso dal tenore minaccioso. Inoltre prende a controllare ogni suo movimento. La donna, che non ha mai chiesto in precedenza supporto alle forze dell’ordine o ha avuto bisogno di intervento medico, è stata informata dall’Arma sulla possibilità di ricorrere a centri antiviolenza per avere assistenza. Il Codice Rosso si è attivato per garantire tutela alla vittima. Purtroppo le denunce continuano a fioccare e continuano le violenze.