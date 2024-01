Vola a terra in un cantiere navale ad Ancona, ragazzo di 21 anni in codice rosso all'ospedale di Torrette

ANCONA - Un altro incidente sul lavoro, una lista senza fine. Un ragazzo di 21 anni è volato a terra questa mattima (10 gennaio) intorno alle ore 11 in un cantiere navale del gruppo Ferretti ad Ancona riportando un politrauma agli arti inferiori e al bacino. Immediata la richiesta di soccorso con la Croce Gialla sul posto insieme all'automedica e quindi il trasporto del giovane all'ospedale di Torrette in codice rosso ma secondo i primi riscontri non in pericolo di vita.

