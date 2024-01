FERMO Sempre alta l’attenzione su Lido Tre Archi, scatta un’altra misura cautelare nell’ambito delle operazioni di polizia incentrate sul quartiere. Nel mirino un algerino di 30 anni che è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile. Nei suoi confronti è scattato il divieto di dimora nelle province di Ascoli e Fermo con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il giovane era uno degli spacciatori che si occupavano di vendere la droga ai numerosi clienti che arrivavano in zona in tutte le ore del giorno. Nel complesso si tratta dell’undicesimo provvedimento relativo alla stessa operazione per altrettante misure cautelari che sono state emesse dal tribunale di Fermo ed eseguite il 18 settembre. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati due appartamenti ed effettuate perquisizioni antidroga nel quartiere.

I particolari

Lo stesso blitz ha permesso di sequestrare e accertare cessioni di droga per circa mezzo chilo di cocaina, 800 grammi di eroina e quasi 4 chili di hashish. Numeri da capogiro che illustrano meglio di qualsiasi parola il giro di spaccio nel quartiere costiero.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Fermo, era scaturita da una complessa attività investigativa della stessa Mobile fermana e ha permesso di smantellare, come rimarca la Questura guidata da Luigi Di Clemente, un vero e presidio di illegalità, con la scoperta di un supermarket della droga rifornito di cocaina, eroina e hashish al quale si rivolgevano clienti anche di fuori provincia. Il giro era gestito da un gruppo di nordafricani che si avvalevano di alcune vedette per dare l’allarme in caso di controlli delle forze dell’ordine e per segnalare in generale qualsiasi movimento sospetto. Un sistema utilizzato anche in grandi piazze dello spaccio come quella di Scampia, nel Napoletano. Il gruppo utilizzava alcuni pitbull che erano anche stati aizzati contro gli agenti nel corso dell’operazione.

Il confronto

La nuova misura fa il paio con il recente sequestro di un appartamento ai danni di un altro boss dello spaccio. In sostanza fra la fine dello scorso anno e l’inizio di questo sono state smantellate le due gang principali che si occupavano di vendere la droga sul mercato clandestino. Come più volte rimarcato dalle forze dell’ordine e dall’amministrazione comunale, non significa che, come d’incanto, siano terminati i problemi, ma di sicuro è stato assestato un duro colpo alla malavita che riforniva i pusher per la vendita al dettaglio.