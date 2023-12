San Severino, ciclista urtato da un'auto cade a terra: è grave, trasportato a Torrette

SAN SEVERINO - Allarme lungo la strada provinciale 361 a San Severino. Un ciclista - probabilmente urtato da un’auto - è caduto a terra. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale di Torrette ad Ancona. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per risalire alla dinamica dell’accaduto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.