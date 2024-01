Porto San Giorgio, minaccia di lanciarsi nel vuoto: salvato un ragazzo da sanitari e agenti di polizia

PORTO SAN GIORGIO - Allarme nella notte di oggi (7 gennaio) per un giovane che ha minacciato di gettarsi da un tetto. L'episodio è avvenuto nella zona sud di Porto San Giorgio, intorno alle 3, quando è stato allertato il 118 per la presenza di un ragazzo che dal tetto di un edificio, circa 7 metri di altezza, minacciava di lanciarsi nel vuoto.

L'intervento

Sul posto sono andati una Volante della polizia, i vigili del fuoco di Fermo e un'ambulanza della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Gli agenti hanno iniziato a parlare con il ragazzo e, alla fine, lo hanno convinto a desistere. Una volta sceso è stato soccorso dai militi dell'ambulanza. Ignoti i motivi del gesto e, per fortuna, una conclusione a lieto fine per una vicenda che rischiava di trasformarsi in tragedia.