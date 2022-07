PORTO SAN GIORGIO - Corsia ciclabile e sicurezza. In attesa del cambio di senso per un tratto di via Gramsci nord, il Comune sta concertando la decisione con la Prefettura. Una scelta importante che va nell’ottica di favorire l’accesso alla Croce Azzurra sul lungomare. Così facendo, i parcheggi accanto alla ciclabile potrebbero avere le ore contate.

Il calendario

Come abbiamo anticipato ieri, si sono svolti alcuni incontri tra Comune e categorie. Un primo incontro con gli operatori balneari, il secondo con il Comitato per la mobilità dolce. Nella mattinata di ieri, invece, c’è stato quello in Prefettura, con il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore alla viabilità Lauro Salvatelli, assieme alla Croce Azzurra e la Protezione civile. Soddisfatto il Comitato per la mobilità dolce che vede procedere il progetto inerente alla ciclabile nel quale ha sempre creduto. Si potrebbe ora istituire un servizio di bus navetta per collegare la parte sud con la nord. Il Comitato si pone come garante della ciclabilità e dei progetti a essa inerenti. I rappresentanti del Comitato hanno voluto sincerarsi che prosegua a buon fine anche il monitoraggio delle attività che porteranno alla realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Ete e che dovrebbe vedere la luce entro la fine dell’anno. Sul tavolo c’era anche un’altra richiesta inoltrata all’amministrazione da parte degli operatori balneari che hanno gli stabilimenti a nord della città, i quali hanno lanciato una petizione per l’inversione di senso per un tratto di strada a nord.

L’obiettivo principale sarebbe quello di permettere ai veicoli provenienti da nord di raggiungere il maxi parcheggio prima del sottopasso di via delle Regioni. In un’ottica turistica, significa anche «non tirarsi la zappa sui piedi da soli» ed evitare che gli automobilisti che giungono in città da nord non si trovino di fronte a un muro con il divieto di accesso e non decidano magari di dirigersi a Lido. Un altro rischio realistico potrebbe essere anche quello che l’automobilista più incauto imbocchi via Gramsci da nord nonostante il divieto, per raggiungere ugualmente l’unico parcheggio esistente. Sembra ormai che l’orientamento, da parte dell’amministrazione sia del doppio senso sul tratto nord del lungomare.



I dubbi

Quello che ancora non è dato sapere è se sarà per il solo tratto che conduce al parcheggio, per il tratto che si estende fino all’incrocio con via Trento o fino al Delfino Verde. Inoltre, dovrebbero essere circa una ventina - o poco più - i parcheggi blu da cancellare nel tratto del lungomare nord, si tratterebbe dei posti auto che affiancano la ciclabile e che verrebbero recuperati con spazi ulteriori, sempre nel maxi parcheggio. Certo è che l’eventuale cambiamento va incontro alle esigenze della Croce Azzurra che in caso d’intervento, potendo arrivare da nord, impiegherebbe molto meno tempo.