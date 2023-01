Senza patente fuggono all'alt dei carabinieri sulla jeep a noleggio: presi grazie ai video

PORTO SAN GIORGIO - Su una jeep a noleggio fuggono all'alt dei carabinieri, riescono a far perdere le loro tracce al termine di un inseguimento mozzafiato, ma alla fine vengono incastrati dalle immagini della videosorveglianza. Due giovani di Porto San Giorgio denunciati per resistenza a pubblico ufficiale in concorso e guida senza patente.

I giovani erano a bordo di una Jeep, poi risultata intestata ad una società di noleggio, e dopo aver ricevuto l’alt dai militari impiegati in servizio perlustrativo, ignorando l’ordine acceleravano e, anche con manovre pericolose, riuscivano a far perdere le proprie tracce. Ma le successive indagini, eseguite anche mediante i filmati della videosorveglianza pubblica, hanno consentito di rintracciare il veicolo, accertandone la disponibilità diretta in capo a uno dei due giovani e la guida ad opera del secondo, denunciato poi anche per guida senza patente. Un violazione reiterata nel biennio. Quest’ultimo veniva sanzionato anche amministrativamente per non essersi fermato all’alt.