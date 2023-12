Fermo, speronano i carabinieri forzando il blocco e riescono a scomparire dopo un inseguimento mozzafiato

SANT'ELPIDIO A MARE - È caccia in tutto il Fermano a un’auto che nel pomeriggio di Santo Stefano ha eluso un posto di blocco dei carabinieri a Casette d’Ete, speronando l’auto dell’Arma per allontanarsi a folle velocità. Una corsa tra le auto in transito che avrebbe potuto provocare conseguenze nefaste.

I militari si sono subito messi all’inseguimento, tenendo a vista il controllo della vettura, mentre partiva la richiesta di supporto da altre pattuglie. Il conducete in fuga ha proseguito la corsa fino al casello di Porto Sant’Elpidio, per poi imboccare la provinciale Faleriense ed attraversare il comune di Monte Urano, fino a Campiglione di Fermo. Lì l’ultimo avvistamento, poi il veicolo è riuscito a dileguarsi proseguendo nell’entroterra. Sono in corso indagini.