FERMO - Giro di vite contro gli ubriachi al volante. I carabinieri hanno intensificato i controlli per arginare il dilagante fenomeno della guida in stato di ebbrezza e delle condotte di guida pericolose. I militari della stazione dei carabinieri di Porto Sant'Elpidio hanno denunciato un anziano 75enne, residente a Porto Sant'Elpidio, per reato di guida con patente revocata. Durante il controllo, è emerso che l'uomo era sprovvisto di patente di guida, in quanto gli era stata revocata con provvedimento emesso dalla Prefettura di Fermo. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della successiva confisca.

A Monte Urano i carabinieri della locale stazione hanno invece deferito all’autorità giudiziaria un albanese 50enne per i reati di lesioni personali stradali gravissime e guida in stato di ebbrezza alcolica. Durante un intervento su una strada provinciale, i militari hanno accertato che l'uomo, alla guida di un'utilitaria, ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e urtando con un'altra utilitaria, guidata da una anziana. Durante i rilievi, quest’ultima è stata colta da un malore ed è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale di Fermo, dove le è stata diagnosticata una emorragia cerebrale e la prognosi è tuttora riservata. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro penale. Nel frattempo, l'uomo è stato sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico, risultando positivo a entrambe le prove con un grado di alcol nel sangue di 1,80 g/l. La patente è stata ritirata. A Montegiorgio i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà una romena 40enne per il reato di guida in stato di ebbrezza. La donna è stata sottoposta a specifici controlli all'ospedale di Ancona, in seguito ad un incidente stradale in cui era stata coinvolta a Montegiorgio, risultando positiva all'accertamento alcolemico. A Porto San Giorgio denunciata una 37enne per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. La donna all'altezza del casello autostradale A14, si è ribaltata con la propria autovettura, senza coinvolgere altri utenti della strada. Sottoposta ad accertamento con etilometro, è risultata positiva a entrambe le prove con un tasso alcolemico di 2,04 g/l. Il documento di guida le è stato ritirato e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Il rispetto del codice della strada è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Durante le festività natalizie, che sono caratterizzate da un aumento del traffico è prioritaria l’intensificazione dei controlli per assicurare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

