Fedez, Karina Cascella lo difende: «Commenti terribili, godere del male altrui non è la cosa giusta... la ruota gira»

Le condizioni di salute Fedez non sembrano migliorare, nonostante il papà Franco Lucia, avvistato fuori dall'ospedale dove è ricoverato il figlio, abbia cercato di tranquillizzare i fan appostati, in attesa di nuove informazioni. La seconda emorragia lo ha riportato in sala operatoria, quando lui «scalciava per essere dimesso» e tornare ai suoi figli Leone e Vittoria e dalla moglie Chiara Ferragni.

Sui social, in moltissimi stanno mandando messaggi di sostegno e di speranza per il rapper e imprenditore, ma ci sono anche messaggi negativi di hater, ai quali influencer come Karina Cascella hanno voluto rispondere.

Andiamo a leggere che cosa ha detto.

Karina Cascella contro gli hater di Fedez

Karina Cascella ha commentato la vicenda di Fedez e le reazioni degli hater, dicendo: «Ho letto in questi giorni dei commenti terribili... Dico solo vergogna! Questo mondo fa schifo. Dico solo a tutte queste persone cattive che la ruota gira, può capitare a chiunque di star male nella vita... Purtroppo nessuno è esente... E che godere del male altrui non è mai la cosa giusta. Vergongatevi».

Poche parole quelle di Karina Cascella, ma molto crude e dirette, per una situazione che è entrata nel cuore di tutti.