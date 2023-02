Stefano Tacconi, come sta l'ex portiere. Il commovente post del figlio: ​«La strada è lunga, ma insieme vinceremo»

Tanto amore da parte del figlio, ma anche tanto affetto dai tifosi di ogni squadra, nei confronti di Stefano Tacconi, l'ex portiere della Juventus e della Nazionale di calcio, costantemente seguito dai medici, ormai da mesi, a causa di un'emorragia cerebrale seguita alla rottura di aneurisma. A dare informazioni sulla situazione di suo padre, è Andrea Tacconi, che sui social aggiorna sulla terapia ed i progressi dell'amato papà.

Messaggio d'amore

«Papà sta continuando con la riabilitazione, i progressi sono piccoli ma gli obiettivi rimangono grandi, fra tanti, quello di avvicinarlo a breve a noi, la strada è ancora lunga e piena di trabocchetti ma insieme vinceremo», ha scritto Andrea Tacconi, su Facebook, fornendo qualche dettaglio sulla condizione del padre Stefano Tacconi.

Tanta vicinanza

Poco più di un mese fa, il 25 dicembre, nel giorno di Natale, aveva postato un commento social, in cui si vedeva il padre, ripreso di spalle, intendo a compiere alcuni passi, sorretto e appoggiato a un deambulatore e nella didascalia aveva scritto: «Il più bel regalo di Natale». L'ex giocatore juventino era stato colpito il 23 aprile scorso, ad Asti, dove si trovava per un evento benefico, da un'emorragia cerebrale per rottura di aneurisma, ed era stato ricoverato ad Alessandria.