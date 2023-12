Fuga e schianto con la Polizia, il video della fuga

PESARO - «Gianalberto - dice il sindaco di Pesaro Matteo Ricci - è stato molto coraggioso, non si è voltato dall'altra parte. Vorrei incontrarlo, lo aspettiamo in Comune». Gianalberto è il 30enne pesarese che ha catturato il 23enne in fuga da Largo Aldo Moro dopo il drammatico schianto con un'auto della polizia a pochi metri dalla gente seduta ai tavoli per gli aperitivi.