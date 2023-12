Pesaro, insegue e blocca il bandito in fuga dopo lo schianto con la polizia. Il sindaco: «Gianalberto è un eroe, voglio incontrarlo»

PESARO - «Gianalberto - dice il sindaco di Pesaro Matteo Ricci - è stato molto corragioso, non si è voltato dall'altra parte. Vorrei incotrarlo, lo sapettiamo in Comune». Gianalberto è il 30enne pesarese che ha catturato il 23enne in fuga da Largo Aldo Moro dopo il drammatico schianto con un'auto della polizia a pochi metri dalla gente seduta ai tavoli per gli aperitivi.

Dopo un drammatico inseguimento durato un paio di chilometri, un 23enne è stato catturato nel centro di Pesaro, in largo Aldo Moro, mentre tentava di allontanarsi dall'auto da lui condotta, una Ford Puma, che si era appena schiantata nei pressi di un bar, tamponata da una Volante della polizia.

Il giovane, un marocchino proveniente dalla provincia di Treviso, è stato bloccato con un placcaggio in stile rugby, da un ragazzo che stava prendendo un aperitivo con gli amici. Poi è intervenuto anche un poliziotto. La Ford Puma era inseguita da una Volante della polizia, a sirene spiegate, che l'ha tamponata: feriti i due agenti a bordo, così come una ragazza che viaggiava sulla Ford. Il 23enne aveva tentato di fuggire con una valigia: dentro c'erano diversi chilogrammi di hashish. Lui e la ragazza sono stati arrestati.

Il sindaco: «Ti aspettiamo in Comune»

"Ieri sera - ha scritto il sindaco sui canali social - Gianalberto ha compiuto un gesto straordinario e molto coraggioso.

Non è rimasto a guardare. Non si è voltato dall’altra parte. Ma intervenendo ha dimostrato il suo grande senso di civiltà e comunità.

Nei prossimi giorni vorrei incontrarlo, per ringraziarlo personalmente e consegnargli il Plauso della città [🙏🏻]

I ringraziamenti vanno anche alle Forze dell’Ordine, che svolgono quotidianamente un lavoro fondamentale per garantire la legalità e la sicurezza nelle nostre città. Come è successo ieri sera.

Gli auguri di pronta guarigione agli agenti coinvolti nel terribile incidente di Largo Aldo Moro.

Vi aspetto in Comune!"