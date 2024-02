PETRITOLI - Raffica di furti e tentati furti nella notte fra la Valdaso e la zona sud della provincia fra Altidona, Petritoli e Magliano di Tenna. Il colpo più consistente a Petritoli. Ad Altidona nel mirino un negozi di prodotti elettrodomestici, ma i ladri sono stati costretti a rinunciare al colpo. A segno invece il furto di telefonini, e non solo, avvenuto a Valmir di Petritoli, all'interno di un centro commerciale. Forse in azione la stessa banda di Altidona.

La ricostruzione

Del colpo a Valmir a dare l'allarme è stato per primo il proprietario del negozio di telefonia: si è accorto che era scattato l'allarme e ha subito avvisato le forze dell'ordine. Il proprietario si è quindi precipitato sul posto, dove 5 individui a volto coperto erano intenti a saccheggiare il punto vendita. È stato lui a chiamare il 112. I ladri, dopo aver forzato l'ingresso con due piedi di porco ed essere riusciti ad entrare, sono riusciti in pochi minuti a trafugare tutto quello che è capitato loro a tiro. Il bottino è stato di 40 telefoni cellulari, un pc e il fondo cassa.

È successo tutto intorno alle 12.45, nella notte tra mercoledì e giovedì. I malviventi, quando hanno visto arrivare qualcuno, si sono dileguati su un'Audi A3. Il negoziante ha tentato di inseguirli per un tratto di strada ma i banditi si sono diretti in direzione di Rubbianello, in Comune di Monterubbiano, e poi da lì verso Petritoli facendo perdere le loro tracce. Al suo ritorno dopo il vano inseguimento, il titolare del negozio ha trovato la porta distrutta e il negozio svaligiato. Si tratta del negozio “Bottega tecnologica” che si trova all’interno del centro commerciale della popolosa frazione lungo la Valdaso. Dal racconto dell'uomo si è svolto tutto in pochissimi secondi, che sono comunque bastati ai cinque per portarsi via il bottino.

Gli accertamenti

Le telecamere all'interno del locale hanno immortalato i banditi in azione e si spera che le immagini possano servire ai carabinieri per dare un volto e un nome ai ladri. Militari dell’Arma che indagano anche per un furto di stecche di sigarette all’interno di un bar tabacchi di Magliano di Tenna che è avvenuto nel corso della stessa notte.