Scontro all'uscita della galleria del Risorgimento: una donna all'ospedale, paura per una bimba a bordo

ANCONA - Un incidente è avvenuto questa mattina nel centro di Ancona, in via Giannelli all'uscita dalla galleria del Risorgimento. A scontrarsi, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, un'Audi condotta da un 50enne ed una Fiat 500 con a bordo una donna di 40 anni e la bambina. La piccola e l'uomo, per fortuna, sono usciti illesi dallo scontro. La donna è stata invece portata dai sanitaria della Croce Gialla all'ospedale di Torrette in codice giallo.