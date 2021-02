Spruzza lo spray urticante dentro l'autobus affollato: ragazzo trovato e denunciato

FERMO- È stato denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti e ha ricevuto un richiamo orale dalla questora di Fermo il ragazzo che l’altro ieri sera aveva seminato il panico su un autobus di linea a Porto San Giorgio. Bloccato prima da una guardia giurata a bordo, poi da una volante della Polizia, il giovane, un fermano con precedenti, dopo aver occupato gli ultimi posti del pullman assieme ad alcuni coetanei, aveva cominciato a spruzzare per aria uno spray urticante, costringendo l’autista a fermare il mezzo e gli altri passeggeri a scendere, tra gole arse e occhi che bruciavano. Quello dell’altra sera è stato solo l’ultimo in ordine di tempo di una lunga serie di episodi di questo tipo.

