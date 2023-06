Petritoli, preleva mille euro col bancomat rubato: presa grazie alle videocamere degli sportelli

PETRITOLI - Preleva mille euro allo sportello bancomat utilizzanfo una carta rubata: denunciata per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento.

Pesaro, la cabina elettrica va a fuoco e il fumo invade le scale: abitanti salvati dai vigili del fuoco

Un residente di Petritoli aveva denunciato ai Carabinieri della locale stazione il furto della propria tessera bancomat. I militari hanno verificato come fosse stata utilizzata in più prelievi per un totale di circa mille euro e, grazie alle analisi delle immagini di videorveglianza, sia degli sportelli che private, hanno idenificato la reponsabile, una donna di Monterotondo (RM), classe 1971.