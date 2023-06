Pesaro, la cabina elettrica va a fuoco e il fumo invade le scale: abitanti salvati dai vigili del fuoco

PESARO - Paura questa mattina in zona Tombaccia a Pesaro per un incendio scoppiato in un condominio con una decina di persone rimaste intrappolate dal fumo.

L'incendio è scoppiato, probabilmente per un cortocircuito, in un cabina elettrica ed il fumo ha rapidamente invaso le scale, bloccando gli abitanti dei piani superiori. I Vigili del fuoco sono intervenuti in forze, sono riusciti ad avere rapidamente ragione delle fiamme mentre, grazie agli autoprotettori, le persone rimaste bloccate sono state evacuate senza che nessuno rimanesse intossicato. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.