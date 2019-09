Si accascia mentre balla: 58enne fulminata da un malore davanti a marito e amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORTEZZANO - Stava ballando presso un ristorante di Ortezzano quando ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Vittima una turista di 58 anni, già affetta da problemi cardiaci, che stava trascorrendo un breve periodo di soggiorno lungo la Valdaso. La tragedia è avvenuta martedì sera, intorno alle 21.30, in una struttura ricettiva di Ortezzano. La turista, originaria di Malta, alloggiava a Petritoli ed era arrivata in Italia insieme al marito e a una comitiva di concittadini sabato scorso.Il gruppo folkloristico stava eseguendo l’ultima canzone quando la donna ha accusato un malore, si è accasciata a terra e ha perso i sensi di fronte al marito e agli amici. Un malore che si è poi rivelato mortale. La Croce Arcobaleno di Petritoli, l’ambulanza di Montalto e l’automedica di Fermo, giunte prontamente sul posto, hanno tentato in ogni modo di salvare la vita della donna, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano.