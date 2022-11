Montegranaro, truffa dell'assicurazione auto fasulla: incassano 600 euro ma la polizza non esiste, denunciate

MONTEGRANARO - Incassano 600 euro per una polizza Rc auto annuale, ma la polizza non esiste: rintracciate e denunciate dai carabinieri di Montegranaro per truffa in concorso una giovane romena, residente a Casal di Principe (Ce), pregiudicata ed una donna di Sant'Anastasia (Na) classe 1962

Le due donne hanno simulato la vendita di una polizza assicurativa RCA annuale, presentata come della "Vittoria Assicurazioni" e pubblicizzata su sito online specializzato. Poi con artifizi e raggiri, tramite contatti telefonici, avevano indotto la vittima ad accreditare loro la somma di 600 euro su una carta prepagata intestata ad una delle due denunciate, senza poi inviare la polizza.