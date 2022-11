Notte di fuoco a Sassoferrato, l'incendio nella legnaia si estende al casolare: crolla il solaio

SASSOFERRATO - Notte di fuoco a Cabernardi di Sassoferrato, dove un furioso incendio ha gravemente danneggiato un casolare adibito a magazzino.

L'allarme è scattato intorno alle 23, quando le fiamme, scaturite per cause ancora da stabilire da una vicina legnaia, si sono propagate all'edificio. Gravi i danni, ha ceduto una parte del solaio. Ci sono volute diverse ore per domare le fiamme: le squadre di vigili del fuoco arrivate da Arcevia a Fabriano hanno dovuto faticare fino alle 7 di questa mattina per domare l'incendio. Per fortuna non ci sono state persone coinvolte.