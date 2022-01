A rischio la scarpata di viale Cavallotti: le ruspe sono al lavoro per evitare le frane

MONTEGRANARO - L’amministrazione dimostra ancora una volta di mettere la sicurezza al primo posto per le strade di sua competenza, e di intervenire in maniera puntuale e veloce in base alle necessità del territorio: apre così una missiva giunta da piazza Mazzini, sede del Comune di Montegranaro, per illustrare il fatto che «sono stati avviati, in questi giorni, dei lavori importanti per la sistemazione e il consolidamento della scarpata sottostante viale Felice Cavallotti che presentava un annoso dissesto superficiale.

Il rischio di danni alle abitazioni prospicienti il terreno interessato ha reso improcrastinabile un intervento di messa in sicurezza da eseguirsi mediante la riprofilatura del declivio, e la successiva installazione di una balaustra». I lavori termineranno tra alcuni giorni.

«Il costante monitoraggio delle diverse situazioni – spiegano congiuntamente il sindaco Endrio Ubaldi e l’assessore ai Lavori pubblici, Giacomo Beverati - ci consente di agire con tempestività sulle criticità che investono Montegranaro, in un’ottica di programmazione, di maggiore ottimizzazione delle risorse finanziarie nonché di personale. L’impegno per valorizzare le proprietà comunali ed il decoro della città deve sempre essere una priorità. E’ importante, infatti, realizzare infrastrutture e opere pubbliche, ma al contempo è imprescindibile salvaguardarne l’efficienza e la sicurezza», hanno concluso i due membri dell’esecutivo municipale.

